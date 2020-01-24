من يعوض غياب البريك في مباراة الشباب ضد الهلال ؟

المواطن - مروة نبيل

أربك نجم الزعيم، محمد البريك حسابات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مباراة الشباب ضد الهلال المقبلة بعد تعرضه لإصابة.

ويلعب الشباب ضد الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب محمد البريك عن تدريبات الزعيم الجماعية بالأمس استعدادًا لمباراة الشباب ضد الهلال غدًا، حيث تواجد في عيادة المملكة الطبية بالنادي؛ لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

ويُفاضل رازفان لوشيسكو بين أمير كردي والوافد الجديد مدالله العليان للدفع بأحدهما في مباراة الشباب ضد الهلال المقبلة بدلًا من محمد البريك، ما دفعه للمطالبة بسرعة تسجيل صفقة الزعيم سريعًا، تحسبًا للاستعانة به.

وتعاقد نادي الهلال مؤخرًا مع مدالله العليان قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، إلا أن يُجيد اللعب كظهير أيمن أيضًا، ليكون اللاعب السوبر مع الزعيم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

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