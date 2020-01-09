مواطن يقدم مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا للزائرين بتبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

في صورة من صور التكاتف والكرم بين أبناء المملكة قدم مواطن من تبوك، فضل عدم ذكر اسمه وهو من سكان هذه المنطقة مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا لوجه الله لرواد منطقة جبل اللوز ومركز علقان والظهر ممن يحرصون على الحضور والتنزه والاستمتاع بالزائر الأبيض والذي يزور المنطقة هذه الليلة وصباح غد الجمعة.

وقال المواطن : إن ما قام به لوجه الله تعالى وكذلك مساعدة منه لمن يأتي لهذه المنطقة وهو غير متخذ للاحتياطات اللازمة في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة.

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