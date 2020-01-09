مواطن يقدم مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا للزائرين بتبوك
نظرًا لما تشهده المنطقة من ثلوج وتدنٍ في الحرارة

مواطن يقدم مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا للزائرين بتبوك

2020/01/09
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1
طباعة
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

في صورة من صور التكاتف والكرم بين أبناء المملكة قدم مواطن من تبوك، فضل عدم ذكر اسمه وهو من سكان هذه المنطقة مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا لوجه الله لرواد منطقة جبل اللوز ومركز علقان والظهر ممن يحرصون على الحضور والتنزه والاستمتاع بالزائر الأبيض والذي يزور المنطقة هذه الليلة وصباح غد الجمعة.

وقال المواطن : إن ما قام به لوجه الله تعالى وكذلك مساعدة منه لمن يأتي لهذه المنطقة وهو غير متخذ للاحتياطات اللازمة في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
هبة الله
ضيف
هبة الله

الله يبارك فيه ويكثر من أمثاله وجزاه الله خيرا

أعجبني0لم يعجبني  رد
12 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • الثلوج القطبية .. وجهة سياحية لأهالي تبوك
    •
  • فيديو وصور.. الزائر الأبيض يحط رحاله في تبوك‬
    •
  • مواطن يقدم مشروبات ساخنة وملابس شتوية مجانًا للزائرين بتبوك
    •
  • خبير الطقس المضلعاني لـ”المواطن”: أمطار وثلوج على تبوك
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :