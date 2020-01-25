مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة في 2020

أظهر إنفوجرافيك مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة خلال العام 2020م.

وجاءت مواعيد صرف الرواتب في2020 كما يلي:

والمعروف أن إيداع الراتب يتم في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي ويتم تقديم الموعد يوماً واحداً إذا تصادف يوم الإيداع في يوم الجمعة كما يتم تأخيره يوماً واحداً إذا تصادف موعد الإيداع يوم السبت.

ومع بداية كل شهر تزداد وتيرة النصائح حول أهمية الادخار لكن قليل هم من يمكنه الادخار من راتبه خاصة في موسم الصيف حيث تستعد معظم الأسر إلى السفر للخارج لقضاء موسم الإجازة.

وينصح الخبراء بأن يتم تقسيم الراتب على الاحتياجات بحيث يتم تخصيص مبلغ لكل بند من البنود الأساسية (المأكل – المشرب – السكن) مع عدم إغفال البنود الأخرى الترفيهية والعلاجية وغيرها.

ومن بين الأمور التي تجعل الشخص يسرف في الشراء هو الذهاب إلى المراكز التجارية دون وجود قائمة مشتريات أو تحديد واضح للاحتياجات والسلع المطلوب شراؤها حيث تلعب طريقة عرض السلع دوراً في إغراء الأفراد بشراء سلع ليسوا في حاجة ماسة إليها أو شراء كميات أكبر من احتياجاتهم الفعلية.