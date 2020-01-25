يتم في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي

مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة في 2020

2020/01/25
الساعة 6:01 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أظهر إنفوجرافيك مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة خلال العام 2020م.

وجاءت مواعيد صرف الرواتب في2020 كما يلي:

رواتب سنة 2020 للموظفين في المملكة
رواتب سنة 2020 في السعودية

والمعروف أن إيداع الراتب يتم في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي ويتم تقديم الموعد يوماً واحداً إذا تصادف يوم الإيداع في يوم الجمعة كما يتم تأخيره يوماً واحداً إذا تصادف موعد الإيداع يوم السبت.

ومع بداية كل شهر تزداد وتيرة النصائح حول أهمية الادخار لكن قليل هم من يمكنه الادخار من راتبه خاصة في موسم الصيف حيث تستعد معظم الأسر إلى السفر للخارج لقضاء موسم الإجازة.

وينصح الخبراء بأن يتم تقسيم الراتب على الاحتياجات بحيث يتم تخصيص مبلغ لكل بند من البنود الأساسية (المأكل – المشرب – السكن) مع عدم إغفال البنود الأخرى الترفيهية والعلاجية وغيرها.

ومن بين الأمور التي تجعل الشخص يسرف في الشراء هو الذهاب إلى المراكز التجارية دون وجود قائمة مشتريات أو تحديد واضح للاحتياجات والسلع المطلوب شراؤها حيث تلعب طريقة عرض السلع دوراً في إغراء الأفراد بشراء سلع ليسوا في حاجة ماسة إليها أو شراء كميات أكبر من احتياجاتهم الفعلية.

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خالد محمد
ضيف
خالد محمد

الحمد لله ربي يجعل فيها الخير والبركه ولا يجعلنا.من المبذرين المسرفين ويرزقنا القناعة والرضا اااامين

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4 ساعة


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