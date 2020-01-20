مواعيد مباريات الأخضر في كأس العرب للمنتخبات

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مواعيد مباريات الأخضر في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

مواعيد مباريات الأخضر:

وأُقيمت، اليوم الاثنين، مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في العاصمة الرياض، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة، وأسفرت عن تواجد الأخضر بالمجموعة الثالثة.

وسيبدأ الأخضر مشواره في كأس العرب لمنتخبات الشباب، يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير، بمواجهة نظيره الفلسطيني، ثم يواجه مصر، يوم الجمعة، ويختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الجزائر، يوم 24 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يُذكر أن بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب ستُقام خلال الفترة من 17 فبراير وحتى الخامس من شهر مارس المقبل، في 3 مدن “الرياض، الدمام والخُبر”، بمشاركة 16 منتخبًا.

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