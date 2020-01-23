مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا والتي سيتم إذاعتها حصريًا عبر القنوات الرياضية السعودية.

كأس ملك إسبانيا

ويُقام، مساء اليوم الخميس، 5 مباريات في إطار مواجهات بطولة كأس ملك إسبانيا في دور الـ32، وتنطلق مواجهتان عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

ويلعب ميرانديس ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو، فيما يحل ديبورتيفو ليجانيس ضيفًا ثقيلًا على إيبرو في كأس ملك إسبانيا اليوم.

وتُستكمل مباريات اليوم عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة، حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على كولتورال ليونيسا، ويلعب باداجوز مع إيبار، ويواجه رايو فاييكانو نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس.

القنوات الرياضية السعودية

وأعلنت القنوات الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نقل مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2019/ 2020 حصريًا.

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