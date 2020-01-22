موجة الغبار الأقوى هذا الموسم تصل المملكة ..الجمعة

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب وصول موجة تقلبات جوية حادة إلى مناطق الشمال نهار يوم الجمعة، تشهد اندفاع الرياح القوية التي تثير موجات غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ودرجات حرارة متدنية بشكل كبير.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة قد تؤثر على عموم منطقة بلاد الشام والجزء الشمالي من المملكة بمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية مساء يوم الخميس ونهار الجمعة، ما يدفع برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق الشمال، تتراوح شدتها ما بين 80-90 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

ولفت طقس العرب إلى أن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار ليوم الجمعة هي طريف والقريات وعرعر وسكاكا وحزم الجلاميد، وعُموم مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك ووصولًا حتى منطقة حائل.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة توقعت أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة غدًا في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

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