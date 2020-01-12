موجة برد قارسة تشهدها الطائف .. درجات الحرارة تلامس الصفر

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تشهد محافظة الطائف منذ بداية إجازة الفصل الدراسي الأول موجة برد قارسة وانخفاضًا في درجات الحرارة حيث تراجعت في بعض المحافظات والمراكز إلى ما دون الصفر.

وشهدت المراكز التابعة للمحافظة جنوب الطائف إلى انخفاض درجات الحرارة وذلك في كل من كلاخ والسديرة والسر وبسل وبني سعد وشقان وغيرها حيث لامست درجات الحرارة الصفر المئوي.

كما شهدت منطقة الهدا والشفا السياحية موجة برد قارسة وتجمدًا للمياه ووصل انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر المئوي.

وقد أطلق المغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” وسمًا تحت مسمى الطائف تتجمد وتفاعل معه المغردون، فيما استعرض عدد منهم درجات الحرارة في مناطقهم، وآخرون تداولوا صورًا لتجمد المياه، فيما علق أحدهم بأن الطائف مثل تبوك ولكن بدون ثلوج.

وغردت نورة الشهري قائلة: “الحمد لله برد وليس حرب، الحمد لله برد وليس زلزال، الحمد لله لك الحمد آمنين في بيوتنا دافئين في مضاجعنا.. متواجدين بين ذوينا، أكلين وشاربين هانئين.. صحوا بالحمد لله على كثر النعم مستدلة بقوله تعالى (ولئن شكرتم لأزيدنكم)..

فيما دعا أبو راكان لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي حيث قال: “اللهم اجعل الشتاء عليهم بردًا وسلامًا وأعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ومكن لهم النصر على عدوك وعدوهم.. آمين يا رب “.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات نبّهت في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

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