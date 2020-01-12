موجة ثلوج تجتاح أمريكا.. قتلى وإلغاء ألف رحلة جوية
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل

موجة ثلوج تجتاح أمريكا.. قتلى وإلغاء ألف رحلة جوية

2020/01/12
الساعة 11:49 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم، وألغيت أكثر من 1000 رحلة جوية، وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في خمس ولايات أمريكية أمس السبت، بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية في منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ولاية ميشيغان.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين، ما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج راوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمترا ليل (الجمعة)، وفي ساعة مبكرة من صباح (السبت)، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اليوم (الأحد) في مناطق بولايات إيلينوي وميشيجان وشمال نيويورك ونيو إنجلاند.

وقال موقع باور أويتيدج.يو إس الإلكتروني لتتبع انقطاع الكهرباء، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 257 ألف منزل وشركة في ولايات ألاباما ومسيسبي وكنتاكي وتنيسي وأركنسو، وتم إلى حد كبير إصلاح انقطاع كبير للكهرباء في ولايات تكساس وميشيغان وإيلينوي بحلول بعد ظهر (السبت).

وأوضح موقع فلايت أوير الإلكتروني أن معظم تأجيل وإلغاء الرحلات الجوية بالولايات المتحدة، كان في مطار أوهير الدولي بشيكاغو بعد إلغاء أكثر من 1000 رحلة وتأجيل مئات الرحلات الأخرى.

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