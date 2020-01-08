مودريتش يقضي على أحلام فالنسيا بالهدف الثالث

المواطن - محمد سمعه

تمكن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، من إحراز ثالث الأهداف للريال في شباك فالنسيا، وذلك خلال مباراة اليوم الأربعاء بين الفريقين بدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.

وسجل مودريتش ثالث الأهداف للريال عند حلول الدقيقة السادسة والستين بطريقة جميلة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفالنسيا بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بتقدم نادي ريال مدريد بثنائية دون رد.

وافتتح الألماني توني كروس الأهداف للريال بالدقيقة الـ15 بعدما سدد ركلة ركنية مخادعة لحارس مرمى نادي فالنسيا.

وواصل نادي الريال ضغطه وذلك سعيًا لإحراز الهدف الثاني، وسط وجود محاولات قليلة وخجولة من فريق فالنسيا لإحراز الهدف الأول.

ونجح النجم إيسكو في إضافة ثاني الأهداف للريال بالدقيقة الثامنة والثلاثين بعدما تسلم الكرة على صدره وسددها على يمين حارس فالنسيا بكل سهولة لتُصبح النتيجة 2/ 0 للريال بعد مرور 40 دقيقة من الشوط الأول.

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