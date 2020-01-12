موراتا يتفوق على يوفيتش قبل مباراة الريال ضد أتلتيكو

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم، في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

الريال ضد أتلتيكو مدريد:

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لأبرز أرقام الثنائي الهجومي في الفريقين لوكا يوفيتش وألفارو موراتا قبل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم.

وشارك موراتا مع أتلتيكو مدريد في 16 مباراة بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع آخر، ولكنه أهدر 14 فرصة محققة، وبلغت دقة تمريراته 70%، فيما وصلت دقة مراوغاته لـ86%.

على الجانب الآخر، لعب الصربي يوفيتس 12 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز، وتمكن من تسجيل هدف واحد، ولم يصنع أي هدف، وأهدر 3 فرص محققة، وبلغت دقة تمريراته 82%، ووصلت دقة مراوغاته لـ56%.

نهائي السوبر الإسباني:

وتأهل المرينغي إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل، وتألق لاعبوه بشكل لافت.

وفي مفاجأة كبيرة صعد الروخي بلانكوس إلى المباراة النهائية المقامة في جدة عقب تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنتيجة 3/ 2.

ويدخل الفريقان مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة بهدف تحقيق الفوز وحصد اللقب، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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