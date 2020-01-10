مورينيو يستهدف ضم نجم برشلونة

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، أن المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو مهتم بالتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نادي توتنهام يسعى بقوة للتعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لفريق برشلونة، في صفقة تصل قيمتها إلى 31 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى المدرب البرتغالي مورينيو لضم سيميدو إلى توتنهام بشكل عاجل، بسبب الأزمة الدفاعية التي يعاني منها السبيرز هذا الموسم، خاصة في مركز الظهير الأيمن.

ولم يظهر سيرجي أورييه بالشكل المتوقع مع نادي توتنهام هوتسبير، فيما اقترب كيلي ووكر بيترز من الانضمام إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن سيميدو لم يعد يشارك أساسيًا بشكل منتظم في صفوف برشلونة هذا الموسم، كما أن الفريق الكتالوني يريد الحصول على خدمات الظهير البرازيلي إيمرسون من ريال بيتيس.

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