موسى المحياني : الاتحاد يحتاج هذه الصفقات للنجاة

المواطن - محمد سمعه

كشف موسى المحياني، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، والناقد الحصري لـ برنامج الدوري مع وليد عن الصفقات التي يحتاجها فريق الاتحاد لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من موسم الفريق الحالي.

وقال موسى المحياني خلال برنامج “الدوري مع وليد”: من وجهة نظري الاتحاد يحتاج إلى لاعبين في الثلث الدفاعي وظهير؛ لأن الأظهرة معطلة في صفوف الاتحاد، ونحن في نصف الدوري، إذا استمر الاتحاد بهذا الشكل فقد تكون العواقب وخيمة.

وتابع المحياني: الاتحاد وضعه سيئ، حتى بريجوفيتش الذي كان متألقًا يعاني مع الاتحاد ومستواه سيئ للغاية، لا أعلم لكن ربما فقد الثقة بسبب عدم تأقلمه مع العميد.

في السياق ذاته، شنت جماهير نادي الاتحاد هجومًا ناريًّا على إدارة أنمار الحائلي، بعد خروج العميد من دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي الفتح، أمس الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ودشنت جماهير الاتحاد وسمًا عبر تويتر بعنوان “جمهور الاتحاد يطرد إدارة أنمار”؛ وذلك بسبب وجود حالة من الغضب من قبل الجماهير على إدارة الحائلي منذ تولي مسؤولية رئاسة النادي في صيف 2019 بعد الفوز في الانتخابات.

ومع كثرة النتائج المخيبة من فريق الاتحاد تُشير أصابع الاتهام حاليًّا إلى شخصين، هما السبب وراء تراجع نتائج الفريق الأول منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقال النجم صالح الداود نجم النصر والشباب السابق: بالنسبة لي أرى أن المدرب خوسيه لويس سييرا والإدارة برئاسة أنمار الحائلي هما السبب وراء تراجع الاتحاد؛ لأن المدرب كان مسؤولًا عن إعداد الفريق والإدارة مسؤولة عن الصفقات، يرحل عنك 3 من اللاعبين الأجانب وهما دا كوستا وخيمينيز وفيتشيو، فهذا يدل على الخلل الواضح بالفريق.

وتسببت خسارة الاتحاد من الفتح في زيادة الأوضاع بشكل سيئ في صفوف العميد قبل الجمعية العمومية غير العادية التي من المقرر انعقادها اليوم الخميس للحديث عن مصير النادي وإدارته برئاسة أنمار الحائلي.

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