موعد الاختبار التحصيلي الثاني

المواطن - الرياض

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الموعد الجديد لاختبار التحصيلي الثاني، وذلك عقب تغيير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه إشارة إلى الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بتقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي؛ فقد تمت إعادة جدولة مواعيد الاختبار التحصيلي للفترة الثانية لعام 1441هـ – 2020م، وفتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للطالبات والطلاب اليوم الثلاثاء 21 /1 /2020م.

وكشف المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي الأستاذ نايف بن مونس العبدلي عن مواعيد الاختبار التحصيلي الثاني، والذي سيكون للطلاب في تاريخ 13-15 شوال 1441 هـ، الموافق 5-7 يونيو 2020م، وللطالبات في تاريخ 11-15 شوال 1441 هـ الموافق 3-7 يونيو 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب بالموقع الإلكتروني؛ فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي بالمرحلة الدراسية الحالية “ثالث ثانوي”، مطالبًا الطلاب والطالبات بالدخول على الملف في الموقع الإلكتروني لقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحديث المعلومات، ليظهر الاختبار.

وأشار إلى أن من لديه تسجيل سابق مؤكد في الاختبار التحصيلي في الفترة الثانية فسيعدل الموعد آليًا من قبل الهيئة إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل سابقًا في الموعد الجديد فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة.

وحول توفر مقاعد للاختبار التحصيلي في الفترة الأولى والثانية، أكد المتحدث بأن الهيئة ستوفر لجميع الطلاب والطالبات مقاعد للاختبار التحصيلي للفترتين الأولى والثانية في المدن والمناطق التي يسكنونها.

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