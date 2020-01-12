موعد المباراة القادمة لـ المنتخب السعودي بكأس آسيا 2020

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي الأولمبي ثالث مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، ضد المنتخب السوري يوم الأربعاء المقبل.

وستُقام مباراة السعودية أمام المنتخب السوري يوم 15 يناير في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان المنتخب السعودي تعادل اليوم أمام نظيره القطري بدون أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية المؤهلة للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.

وجاءت تشكيلة الأخضر لمباراة قطر مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي.

في خط الوسط: عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، مختار علي.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان.

يذكر أن المنتخب السعودي كان فاز في الجولة الأولى على المنتخب الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف قبل مواجهة منتخب قطر اليوم.

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