موعد المقابلات الشخصية لوظائف وزارة البيئة

المواطن - الرياض

تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم الأحد المقبل في استقبال 375 مرشحًا من الرجال تقدموا لشغل 75 وظيفة إدارية شاغرة في تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري.

وتستمر المقابلات الشخصية في وزارة البيئة اعتبارًا من الأحد 24 جمادى الأولى وحتى الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ، لمدة 5 أيام بمقر الوزارة الرئيس في مخرج 12، والمبنى القديم بطريق الملك عبدالعزيز.

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن المقابلات الشخصية تبدأ من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا، منوهة إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة، وتشمل: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج ونسخة منها.

وأشارت إلى أن الوظائف المعلنة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 03 جمادى الأولى 1441هـ، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

وبينت أن الشروط الخاصة بالوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية.

وبإمكان المتقدمين الاستفسار من خلال الرقم: 0112038888 – تحويلة 1067، والاطلاع على الأسماء المرشحة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: (هنا).

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