موعد حفل توزيع جوائز الكاف 2019

المواطن - محمد سمعه

ينطلق غدًا الثلاثاء حفل توزيع جوائز الكاف 2019 المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يُقام الحفل في مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر.

وسينطلق الحفل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة بتوقيت مصر حيث ستبث قناة ON SPORT المصرية وقائع حفل توزيع جوائز الكاف 2019.

وسيتنافس في حفل الكاف كل من ” المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول” على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

يذكر أن التونسي أنيس بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي سيتنافس مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي السابق والأهلي الحالي، والمصري طارق حامد لاعب الزمالك المصري على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية عن عام 2019.

وقالت تقارير إعلامية إن بلايلي اعتذر عن حضور حفل الكاف، بسبب مباراة الهلال والأهلي غدًا بالجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن صامويل إيتو نجم الكرة الكاميرونية السابق سيقدم حفل توزيع جوائز الكاف 2019 غدًا، حيث سبق لإيتو التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في أربع مناسبات واعتزل كرة القدم بشكل نهائي في أغسطس من عام 2019.

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