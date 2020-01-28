موعد طرح تذاكر مباراة أبها والهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة أبها والهلال المقبلة، يوم غد الأربعاء.

أبها والهلال

ويلعب أبها والهلال ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة أبها والهلال المقبلة كالتالي؛ 35 ريالًا الموحدة عائلات وأفراد، 40 ريالًا الدرجة الأولى، و100 ريال الدرجة الممتازة، وسيتم بدء البيع من الرابعة عصر غد حتى الساعة 12 مساء.

وتتوافر تذاكر مباراة أبها والهلال في 7 منافذ بأبها وخميس مشيط، وهي؛ مقر نادي أبها الرياضي، الراشد مول، والمدينة العالية وفولدز جيم، بوليفارد البوابة الرئيسية، محمصة ومقهى الفصل الثالث ومقهى نصف قهوة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

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