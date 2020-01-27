موعد عرض 2020 Super ShowDown في المملكة

أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE، عن عودته لتقديم عروضه من جديد في المملكة، وذلك في عرض سوبر شو داون 2020 Super ShowDown، يوم الخميس الموافق 27 فبراير.

وأعلنت الشركة عن ذلك بعد عرض رويال رامبل Royal Rumble الذي أقيم فجر اليوم الاثنين.

وستكون هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يُقام بها Super ShowDown في المملكة، وتصدر غولدبرغ وندرتيكر الحدث السابق في يونيو الماضي.

وكان WWE أعلن في نوفمبر أنه وسع نطاق شراكته مع الهيئة العامة للرياضة؛ لضمان إقامة فعالتين رئيسيتين في المملكة كل عام وحتى 2027، وكان ذلك بمثابة توسيع للصفقة التي وقعها الطرفان لأول مرة في مارس 2018، وكان قد أكد الاتحاد في تقريره الفصلي للأرباح في أكتوبر 2018 أنه يعتزم متابعة الاتفاق.

ومن المقرر أن ينطلق Super ShowDown في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

يُذكر أن نزال Royal Rumble شهد عودة المصارع إيدج إلى حلبة المصارعة بعد غياب 9 سنوات، إلا أنه خسر مباراته أمام رومان رينز، وهو ما خيب آمال المتابعين الذين كانوا ينتظرون عودة قوية له، وفي المقابل، خطف المصارع درو ماكنتاير الأضواء خلال تلك المنافسات.