موعد قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي برشلونة خصمه أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، في المباراة الثانية بدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًّا في مدينة جدة.

وستُقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وستنقل القناة الرياضية السعودية وقائع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وفي وقت سابق، أكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على أن النظام الجديد لكأس السوبر الإسباني لم ينل إعجابه.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات فالفيردي بالمؤتمر الصحافي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد حيث قال: النظام الجديد للسوبر الإسباني لم يعجبني، نحن تعودنا على النظام القديم، ولكن هذا قرار الاتحاد الإسباني.

وحول استضافة السعودية للسوبر الإسباني قال فالفيردي: بالطبع ستعود بالإيجابية على المملكة؛ لأن كرة القدم حاليًّا هي صناعة وتُوفر مزيدًا من الموارد المالية والسياحية للسعودية.

وتابع فالفيردي: نحن لا نفكر في نهائي السوبر الإسباني، نفكر فقط في اجتياز عقبة نادي أتلتيكو مدريد، فنحن لعبنا السبت وكان أمامنا خمسة أيام للاستعداد، الأهم هو اجتياز عقبة نادي أتلتيكو مدريد.

تابعنا على تواصل معنا على