موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، التي تُقام غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019- 2020.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي في مدينة القاهرة.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، نجح نادي الهلال السوداني في تحقيق فوز مهم على حساب نادي بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف دون رد، ليُشعل فوز الهلال الإثارة في المجموعة الإفريقية، حيث تساوي الهلال في رصيد النقاط مع نادي النجم الساحلي، بينما أصبح الأهلي في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن لقاء الأهلي ضد النجم الساحلي بالجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات، كان انتهى بتفوق نادي النجم الساحلي بهدف دون رد سجله اللاعب التونسي ياسين الشيخاوي مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

وأُقيمت مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بجولة الذهاب على الملعب الأولمبي في رادس بتونس؛ نظرًا لوجود أعمال صيانة في الملعب الأولمبي بسوسة معقل نادي النجم الساحلي.

وأعلن الطبيب خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن المصري رمضان صبحي لاعب المارد الأحمر لن يشارك في مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي غدًا الأحد؛ بسبب عودته من الإصابة وعدم جاهزيته.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي: إن الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر يتطلع إلى الفوز في لقاء الأهلي ضد النجم الساحلي غدًا ووضع قدم نحو الصعود لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وإذا نجح المارد الأحمر في الفوز بـ مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي فسيصبح رصيده عشر نقاط في صدارة المجموعة الثانية إفريقيًّا بفارق نقطة عن النجم والهلال، مع انتظار الحسم للجولة السادسة والأخيرة.

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