موعد مباراة الأهلي وأبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُختتم منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الاثنين، بمباراة الأهلي وأبها.

الأهلي وأبها:

ويلعب الأهلي وأبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 8:05، ويسعى الفريقان للظهور بشكل مميز في مباراة الغد.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وحصد الثلاث نقاط في مباراة الأهلي وأبها غدًا، فيما يسعى الفريق الضيف لمواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم، وتحقيق الفوز.

ويملك الأهلي وأبها 23 نقطة من 13 مباراة، حيث يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز الخامس.

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