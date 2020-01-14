موعد مباراة الجونة ضد الزمالك

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الجونة ضد الزمالك المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

الجونة ضد الزمالك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الجونة ضد الزمالك على ملعب نادي الجونة، عند الساعة السادسة مساء غد بتوقيت السعودية، وستُذاع المواجهة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

ويأمل الفريق الساحلي استغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز في مباراة الجونة ضد الزمالك المقبلة، لتحسين نتائجه في الدوري المصري لكرة القدم، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأبيض مواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، وحصد نقاط مباراة الجونة ضد الزمالك القادمة، خاصة أنها تُعتبر مواجهة ثأرية بين الفريقين.

وتسببت مباراة الفريقين في الجولة الـ33 من الدوري المصري لكرة القدم الموسم الماضي، في خسارة الفريق الأبيض لفرصة المنافسة على اللقب، بعد تعادلهما إيجابيًا، ليحصد النادي الأهلي البطولة.

ترتيب الجونة والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مواجهتين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة من تراجع النتائج في الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مثلها، وخسر 6 مباريات.

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