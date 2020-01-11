موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقام حاليًّا في مدينة جدة.

وستبدأ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وستكون “القنوات الرياضية السعودية” هي الناقل الحصري لـ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، حيث يتنافس فريقا مدينة مدريد على نيل لقب السوبر الإسباني الذي يُقام للمرة الأولى بنظام الفرق الأربعة في السعودية.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، كان ريال مدريد تأهل لنهائي السوبر الإسباني بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على نادي فالنسيا بثلاثية مقابل هدف في دور نصف النهائي، حيث سجل للريال لوكا مودريتش وإيسكو وتوني كروس، بينما سجل لفريق فالنسيا اللاعب باريخو من ركلة جزاء.

وتأهل الأتلتيكو لـ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، بعدما فاز على نادي برشلونة في مباراة مثيرة بثلاثية مقابل هدفين، حيث أُقيمت المباراة أول أمس الخميس على ملعب الجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن مباريات الريال ضد أتلتيكو مدريد دائمًا تتمتع بالإثارة والندية القوية بين الفريقين.

وكانت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد التي أُقيمت في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020 انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أُقيمت المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو.

وفي ظل التحضير للموسم الحالي، كانت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد الودية التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية انتهت بفوز الأتلتيكو بسباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وسيغيب عن الريال ضد أتلتيكو مدريد كل من “البلجيكي إدين هازارد والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل”؛ بسبب الإصابة.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، أقدم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الأتلتيكو على تصرف غريب مع مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي؛ حيث لم يُصافحه عقب نهاية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

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