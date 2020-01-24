موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

الزمالك ضد مازيمبي

ويلعب الزمالك ضد مازيمبي على ملعب “السلام”، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية.

وضمن الفريق الكونغولي التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 بعد الفوز على بريميرو دي أوجستو الأنجولي الجولة الماضية، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم.

على الجانب الآخر، يرغب الفريق الأبيض في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم، لخطف بطاقة التأهل الثانية دون الحاجة إلى الانتظار لنتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام الفريق الأنجولي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما تحسن الأداء تحت قيادة المدير الفني الفرنسي كارتيرون، واستعادة نغمة الفوز في الدوري المصري لكرة القدم، وتحقيق سلسلة انتصارات متتالية.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق الفوز برباعية دون الرد على نظيره مازيمبي اليوم، للانفراد بصدارة المجموعة قبل نهاية منافسات دور المجموعات، حيث إنه يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الزمالك بثلاثية دون رد في لقاء الذهاب الذي أُقيم في لوبومباشي، وهو الانتصار الأكبر له في تاريخ مواجهات الفريقين.

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