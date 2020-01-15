موعد مباراة السعودية المقبلة بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا
ضمن منافسات الدور ربع النهائي

موعد مباراة السعودية المقبلة بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا

2020/01/15
الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن-مروة نبيل

نجح منتخب السعودية الأولمبي في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، بعد فوزه على سوريا اليوم.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره التايلاندي صاحب الأرض، يوم 18 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ولعب منتخب السعودية الأولمبي ضد نظيره السوري اليوم على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ورفع الأخضر الأولمبي رصيده إلى 7 نقاط ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما صعد منتخب سوريا كوصيف برصيد 4 نقاط ليواجه أستراليا متصدر المجموعة الأولى.

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