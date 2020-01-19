موعد مباراة السعودية وأوزبكستان بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية وأوزبكستان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

السعودية وأوزبكستان:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وأوزبكستان على ملعب راجامانغالا في العاصمة بانكوك، عند الساعة 1:15 مساء يوم الأربعاء المقبل.

وأكمل المنتخب الأوزبكي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا اليوم، بعد فوزه على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعد مع منتخب السعودية الذي صعد عقب فوزه بالأمس على تايلاند بهدف نظيف.

ويسعى لاعبو الأخضر للظهور بشكل مميز في مباراة السعودية وأوزبكستان وتحقيق الفوز للمنافسة على لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما يطمح المنتخب الأوزبكي في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثالثة الأولى في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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