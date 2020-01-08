موعد مباراة السعودية واليابان

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي لمواجهة المنتخب الياباني غدًا الخميس بالجولة الأولى للفريقين ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في تايلاند.

وستنطلق مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب تاماسات.

وفي وقت سابق، أكد المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، سعد الشهري على قوة مجموعة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند.

وتحدث الشهري عن مجموعة الأخضر قائلًا: “تعد مجموعتنا واحدة من أقوى المجموعات في بطولة كأس آسيا بتواجد منتخبات إلى جوارنا لها ثقلها الفني”.

وتابع المدير الفني للأخضر الأولمبي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي اليوم الأربعاء، قائلًا: “برنامج إعدادنا لبطولة كأس آسيا كان متنوعًا وشاملًا بحسب الخطة الموضوعة مسبقًا”.

وشدد سعد الشهري على أن المنتخب الياباني يخوض المباراة بضغوط أقل من الأخضر، نظرًا لمشاركته في أولمبياد طوكيو رسميًا، مضيفًا: “درسناه جيدًا ونعرف قوته وجاهزون لتجاوزه”.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020 والتي تضم منتخبات اليابان، قطر وسوريا.

وحرص ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على تحفيز لاعبي الأخضر الأولمبي قبل مواجهة اليابان غدًا.

واجتمع ياسر المسحل بلاعبي الأخضر الأولمبي والجهاز الفني بقيادة المدرب سعد الشهري، بعد الحصة التدريبية الجماعية اليوم الأربعاء، لتحفيزهم وطالبهم بالظهور بشكل مميز خلال منافسات البطولة الآسيوية.

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