موعد مباراة السعودية وتايلاند

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره التايلاندي، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًّا في تايلاند.

وستنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند في تمام الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب تاماسات.

وستُقام في نفس اليوم مباراة أستراليا وسوريا التي تنطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب راجامانجالا الدولي.

ويُدير مباراة السعودية ضد تايلاند طاقم تحكيم عُماني مكون من؛ أحمد أبو بكر حكم ساحة، ويُساعده أبو بكر العامري وراشد الغيثي، والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي.

وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليواجه البلد المستضيف في ربع النهائي، بعدما احتل منتخبها وصافة المجموعة الأولى.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي فاز في آخر مبارياته في البطولة على المنتخب السوري بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان عند حلول الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

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