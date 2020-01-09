موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، لمواجهة المنتخب القطري في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وستُقام مباراة المنتخب السعودي أمام قطر يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة حيث يسعى الأخضر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وانتهت اليوم الخميس مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة السعودية ضد اليابان بشكل سريع من المنتخبين، وحاول كل منهما هز الشباك مبكرًا، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المواجهة الآسيوية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان اليوم، تمكن نجم الأخضر، أيمن الخليف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48، قبل أن ينجح الساموراي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 56.

ونجح عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 88، لتنتهي مباراة السعودية ضد اليابان بفوز الأخضر في بداية مشواره بـ بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وحصده لثلاث نقاط هامة.

وبعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان اليوم، تصدر الأخضر الأولمبي ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا سوريا وقطر برصيد نقطة لكل منهما، وتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

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