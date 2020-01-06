موعد مباراة الهلال ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا مباراة الهلال ضد الأهلي بالجولة الحادية عشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض معقل الهلال.

وستكون القنوات الرياضية السعودية هي الناقلة لـ مباراة الهلال ضد الأهلي حيث سيتولى التعليق على مجريات المباراة كل من المعلقين ” فهد العتيبي وجعفر الصليح”.

وقبل مباراة الهلال ضد الأهلي، كان الهلال فاز يوم الاثنين الماضي 30 ديسمبر على نادي العدالة بسباعية دون رد بالجولة العاشرة التي كانت مؤجلة بين الفريقين بالدوري، حيث شهدت المباراة تألقًا من اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي سجل ثلاثة أهداف ” هاتريك”.

الهلال يهدد الأهلي خارج الملعب

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية قالت قبل مباراة الهلال ضد الأهلي، إن الهلال سيدخل في منافسة شرسة مع النادي الأهلي وذلك للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم وسط نادي إشبيلية الإسباني والمنتخب الأرجنتيني.

وستكون مباراة الهلال ضد الأهلي، فرصة مميزة للفريق الأهلاوي للثأر من الهلال الذي أقصى الراقي من دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة العام الماضي، حيث فاز الهلال على الأهلي ذهابًا في جدة برباعية مقابل هدفين، ثم فاز الأهلي في الرياض بهدف دون رد لكنه لم يكن كافيًا ليصعد الهلال إلى دور ربع النهائي في ذلك الوقت.

جاهز يُحفز الجماهير الزرقاء

وفي وقت سابق، حفز ” جاهز” الراعي لفريق الهلال، جماهير الزعيم وذلك من أجل الإقبال على شراء تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر ” جاهز” عبر حسابه في تويتر أنه سيتم السحب على جوائز لـ 30 تذكرة موحدة أفراد من تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي إضافة إلى السحب على 10 تذاكر موحدة عوائل من تذاكر مباراة الهلال والأهلي.

وأعلنت شركة صلة الرياضية، أمس الأحد، عن طرح تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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