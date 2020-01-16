موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال والاتفاق في أولى مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتفاق على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، عند الساعة 6:05 مساء اليوم الخميس، وسيتم إذاعتها على القناة الرياضية السعودية “KSA Sports 1 HD”.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال والاتفاق اليوم، لتحقيق الفوز والتأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمنافسة على لقب هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم إقبالًا جماهيريًا، حيث يسعى الجمهور الهلالي لمؤازرة اللاعبين من مدرجات محيط الرعب، وتحفيزهم على تقديم الأفضل.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق للظهور بشكل جيد خلال مباراة اليوم، وتحقيق مفاجأة بالفوز على الهلال وسط جماهيره، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

تذاكر المباراة

وكانت شركة صلة قد طرحت تذاكر مباراة الهلال والاتفاق قبل يومين، بالأسعار التالية؛ 40 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات A-H، 75 ريالًا الموحدة الواجهة F-D، وألف ريال الموحدة الواجهة E، وتم تخصص القسم B لجمهور الفريق الضيف.

وبلغ سعر المنصة الفضية عائلات 400 ريال، الفضية أفراد 500 ريال، ذهبية عائلات وأفراد 700 ريال، 800 ريال بلاتينية عائلات وأفراد، فيما وصل سعر بلاتينية أفراد بلس في مباراة الهلال والاتفاق لـ1800 ريال.

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