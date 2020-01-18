موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأحد مباراة برشلونة ضد غرناطة، ضمن لقاءات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2019- 2020.

وستُقام مباراة برشلونة ضد غرناطة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

ويسعى الفريق الكتالوني خلال مباراة برشلونة ضد غرناطة إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل العودة إلى صدارة الدوري الإسباني، التي خطفها نادي ريال مدريد بعد فوزه اليوم السبت على نادي إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد غرناطة، كان نادي برشلونة أعلن إقالة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي من تدريب البارشا، وتعيين المدرب الإسباني كيكي سيتيين وذلك بعد الخروج من دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني أمام فريق أتلتيكو مدريد.

وسيحتضن ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، مباراة برشلونة ضد غرناطة.

وقالت صحيفة ” أس” الإسبانية قبل مباراة برشلونة ضد غرناطة: إن المدرب كيكي سيتيين سيستبعد اللاعب السنغالي موسى واجي من قائمة البارشا، حيث لن يتواجد اللاعب السنغالي على حساب سيرجي روبيرتو ونيلسون سيميدو.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد غرناطة، كان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قدم نصيحته إلى ميسي بتعيين المدرب سيتيين مدربًا للبارشا قبل أن تُقدم إدارة البارشا على تنفيذ هذه النصيحة لتجعلها واقعًا.

وكان البارشا تعادل مع نادي إسبانيول بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة أُقيمت في الرابع من يناير الجاري، حيث يهدف البارشا للفوز في لقاء برشلونة ضد غرناطة من أجل تفادي نزيف النقاط.

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