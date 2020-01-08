موعد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد والقناة الناقلة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير موعد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

فالنسيا ضد ريال مدريد

وسيكون موعد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويطمح المرينغي تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في تحقيق الفوز في مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد اليوم، والتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة، فيما يسعى الخفافيش للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

القناة الرياضية السعودية

وتنقل القناة الرياضية السعودية مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة بشكل حصري على قنواتها، وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على وجود تغطية مميزة.

ومن المقرر أن يبدأ الاستديو التحليلي قبل أكثر من ساعة على موعد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد اليوم، بحضور نخبة من المحللين والمراسلين، وسيتولى التعليق على مباراة السوبر الإسباني بجدة الثنائي فارس عوض وعبدالله الحربي.

السوبر الإسباني بجدة

ويُشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة 2020، 4 فرق للمرة الأولى في التاريخ، وهم؛ برشلونة بطل الدوري ووصيف الكأس، أتلتيكو مدريد وصيف الليغا، ريال مدريد ثالث الدوري، وفالنسيا بصفته بطلًا لكأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد اليوم، الفريق المتأهل من مواجهة برشلونة مع أتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة يوم 12 من شهر يناير الجاري.

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