موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

وكان نادي ليفربول فاز في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي على نادي توتنهام هوتسبير بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، بينما فاز مانشستر يونايتد على نادي نوريتش سيتي برباعية دون رد في الجولة الثانية والعشرين في مباراة أُقيمت يوم السبت 11 يناير على ملعب أولد ترافورد.

وستكون هناك فرصة كبيرة لفريق مانشستر يونايتد لاستغلال تعثر تشيلسي ضد نيوكاسل، حيث إذا نجح مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الفوز على ليفربول في قمة الجولة الـ23 فسيصبح رصيد اليونايتد 37 نقطة ويبتعد فقط بفارق نقطتين عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل أمس السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، بخسارة نادي تشيلسي بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

واستمر التعادل السلبي قائمًا في مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل، حتى نجح اللاعب إسحاق هايدن في زيارة شباك تشيلسي مُسجلًا هدف الفوز الوحيد لنيوكاسل بالدقيقة الثالثة والتسعين، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

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