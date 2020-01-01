موعد مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

مصر المقاصة ضد الأهلي

ويحتضن استاد السلام مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، وستُذاع المواجهة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت.

ويأمل مدرب الفريق الأحمر، السويسري رينيه فايلر تحقيق الفوز في مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي اليوم، لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري المصري لكرة القدم، ومنح لاعبيه دفعة معنوية قبل مواجهاته الإفريقية المقبلة.

على الجانب الآخر، يطمح المدير الفني أحمد حسام ميدو لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي اليوم، خوفًا من إقالته لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وقبل مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي اليوم، يحتل الفريق الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 24 نقطة، علمًا بأنه يملك مباراتين مؤجلتين.

وتقع كتيبة أحمد حسام ميدو في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 9 نقاط فقط، وذلك قبل مباراة مصر المقامة ضد الأهلي اليوم.

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