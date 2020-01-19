موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما

المواطن - مروة نبيل

تتنظر الجماهير مباراة يوفنتوس ضد بارما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس ضد بارما:

ويلعب يوفنتوس ضد بارما على ملعب أليانز ستاديوم، عند الساعة 10:45 مساء اليوم بتوقيت السعودية، وستشهد المواجهة عودة نجم اليوفي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما غاب عن مواجهة أودينيزي الأخيرة في كأس إيطاليا.

وغاب النجم البرتغالي رونالدو عن مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي؛ بسبب معاناته من التهاب الجيوب الأنفية، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية، قبل أن يعود مؤخرًا، ويدخل قائمة لقاء اليوم.

ويسعى كريستيانو رونالدو لمواصلة هز الشباك خلال مباراة اليوم، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في جميع البطولات هذا الموسم، منها 14 هدفًا ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

الدوري الإيطالي:

ويرغب الفريق الأول باليوفي، تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري، في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة يوفنتوس ضد بارما بالجولة الـ20، وتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما في الظهور بشكل جيد ضد يوفنتوس اليوم؛ أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل مباراة يوفنتوس ضد بارما اليوم، يقع اليوفي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الفريق الضيف المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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