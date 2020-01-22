موعد مباراة يوفنتوس ضد روما

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الأربعاء مباراة يوفنتوس ضد روما ضمن لقاءات دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا موسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة يوفنتوس ضد روما في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت إيطاليا.

ويطمح المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إلى قيادة السيدة العجوز في مباراة يوفنتوس ضد روما، من أجل الفوز والعبور إلى دور نصف النهائي في كأس إيطاليا.

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس ضد روما، كان اليوفي فاز على بارما يوم الأحد الماضي بثنائية مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي، بينما فاز فريق روما على نادي جنوى بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن مباراة يوفنتوس ضد روما ستُقام اليوم على ملعب أليانز ستاديوم ” آرينا” معقل نادي يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قاد يوفنتوس ضد روما يوم 12 يناير الجاري للفوز وحصد النقاط الثلاث خلال لقاء الفريقين بالدوري الإيطالي، حيث سجل ميريح ديميرال الهدف الأول لليوفي، ثم أحرز اللاعب كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريق البيانكونيري، وسجل اللاعب الأرجنتيني دييغو بيروتي الهدف الوحيد لفريق روما، في تلك المباراة.

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس ضد روما، كان نادي نابولي نجح في التأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا بعد فوزه أمس الثلاثاء على حساب فريق لاتسيو بهدف دون رد سجله اللاعب لورينزو إنسيني عند حلول الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وقد يستغل الجيالوروسي إقامة مباراة يوفنتوس ضد روما اليوم في كأس إيطاليا، من أجل تحقيق المفاجأة وإقصاء يوفنتوس إضافة للثأر من الخسارة في الدوري الإيطالي يوم 12 يناير الجاري.

ومن المعروف أن مباريات يوفنتوس ضد روما تتمتع بالإثارة نظرًا للعراقة الكبيرة للفريقين في كرة القدم الإيطالية، إضافة إلى أن البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس سيواجه فريقه السابق روما.

تابعنا على تواصل معنا على