موعد مباراتي الأحد في كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - محمد سمعه

تُختتم غدًا الأحد مباريات دور الثمانية في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا بمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن، الإمارات وأوزبكستان.

وستُقام المباراة الأولى بين منتخبي كوريا الجنوبية والأردن في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب تاماسات في تايلاند.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب راجامانجالا الدولي.

وودع المنتخب السوري الأولمبي، اليوم السبت، بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا من دور الثمانية، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة هدف دون رد.

ومع بداية الشوط الأول حاول المنتخب السوري إحراز الهدف الأول، في شباك المنتخب الأسترالي ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة سوريا وأستراليا، لم ينجح أي من المنتخبين في إحراز الأهداف ليذهبوا إلى الشوطين الإضافيين.

وعند حلول الدقيقة الـ101 نجح اللاعب الحسن توريه في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الأسترالي ليعبر منتخب الكانغارو إلى دور نصف النهائي.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الأربعة، بعد الفوز على منتخب تايلاند صاحب الأرض بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة عبر ركلة جزاء.

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