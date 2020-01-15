موعد مباراتي الخميس بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - محمد سمعه

تُختتم مرحلة دور المجموعات لـ كأس آسيا تحت 23 عامًا غدًا الخميس، بمباراتين ضمن منافسات المجموعة الرابعة في البطولة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي الأردن والإمارات في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب شانغ آرينا في تايلاند.

أما المباراة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا ستكون بين منتخبي فيتنام وكوريا الشمالية وتنطلق أيضًا في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب راجامانجالا الدولي.

وأُقيمت اليوم الأربعاء أربع مباريات ضمن مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث كانت المباريات بين منتخبات” أوزبكستان ضد كوريا الجنوبية، الصين ضد إيران، السعودية ضد سوريا، قطر ضد اليابان”.

وفاز المنتخب الكوري الجنوبي على أوزبكستان بثنائية لهدف في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بينما فاز المنتخب الإيراني على الصين بهدف دون رد، أما المنتخب السعودي ففاز على المنتخب السوري بهدف دون رد، بينما تعادل المنتخب القطري مع المنتخب الياباني بهدف لكل فريق.

وتأهل حتى الآن ستة منتخبات إلى دور الثمانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا وهي: “أستراليا وتايلاند” من المجموعة الأولى، بينما تأهل من المجموعة الثانية منتخبا “السعودية وسوريا” ، وتأهل منتخبا “أوزبكستان وكوريا الجنوبية” عن المجموعة الثالثة.

ويتبقى فقط تحديد المنتخبين المتأهلين من المجموعة الرابعة إلى دور الثمانية بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وكان اللاعب فراس البريكان نجم المنتخب السعودي رد على تغريدة ساخرة من الناقد الرياضي سطام الثقيل، وذلك بعد نجاحه في إحراز هدف فوز الأخضر بشباك المنتخب السوري خلال لقاء الفريقين اليوم ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وسيواجه الأخضر، مستضيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المنتخب التايلاندي يوم السبت المقبل في دور الثمانية.

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