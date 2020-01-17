موعد مباراتي السبت بـ كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُختتم غدًا السبت مباريات دور الثمانية لـ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019- 2020.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والفتح، حيث تُقام في تمام الساعة الـ15:55 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الوحدة والأهلي، حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في تمام الساعة الـ18:40 مساءً بتوقيت المملكة.

وسيواجه الفائز من مباراة أبها والفتح، نادي الهلال في دور نصف النهائي، بينما سيواجه الفائز من الوحدة والأهلي، نادي النصر في دور الأربعة.

وكان فريق الهلال تأهل إلى دور الأربعة، وذلك بعد فوزه على نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف، أمس الخميس، بينما تأهل النصر لدور نصف النهائي بعد إقصاء فريق العدالة بهدف دون رد.

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