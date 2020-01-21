موعد نصف نهائي كأس الملك سلمان
المقرر إقامته الشهر المقبل

موعد نصف نهائي كأس الملك سلمان

2020/01/21
الساعة 5:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاهلي ضد النصر في الدوري
المواطن - مروة نبيل

حددت لجة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم 15 مارس المقبل موعدًا لمباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، عند الساعة 6:40 مساء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:45 مساء.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق، فيما صعد أبها على حساب الفتح، وخطف النصر بطاقة الصعود بعد تغلبه على العدالة، فيما تخطى الأهلي عقبة الوحدة في ربع النهائي.

نصف نهائي كاس الملك
موعد مباراتي نصف النهائي

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