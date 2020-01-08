ميسي يتصدر قائمة هدافي السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يتصدر نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي بطولة كأس السوبر الإسباني قبل انطلاق النسخة الجديدة اليوم في جدة.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل 13 هدفًا، ليتربع على عرش صدارة هدافي كأس السوبر الإسباني على مر التاريخ، يليه أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس صاحب الـ7 أهداف.

وتمكن نجم برشلونة السابق، البلغاري خريستو ستويتشكوف من تسجيل 6 أهداف في بطولة كأس السوبر الإسباني بالتساوي مع نجم الفريق الكتالوني السابق، تشيكي بيغريستين.

وأحرز نجم إشبيلية والمنتخب المالي الأول لكرة القدم، فريدريك كانوتيه في تسجيل 5 أهداف ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة اليوم، بمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، ويواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، غدًا، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

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