ميسي يُغازل ليفربول بعد رحيله عن برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، قد اختار فريقه القادم، وذلك بعد الرحيل عن صفوف البارشا.

وقالت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية: إن فرانسيس نكوين وكيل أعمال اللاعبين ذكر أن ليفربول الإنجليزي سيكون الوجهة الأنسب والقادمة للنجم الأرجنتيني في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

وكان ميسي تحدث لـ مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في ديسمبر الماضي وصرح بأنه فكر في مغادرة برشلونة بسبب خلافه ودخوله في مشكلة قانونية مع سلطات الضرائب في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن ليفربول تُوج بثلاث بطولات في عام 2019 تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث تُوج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية.

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