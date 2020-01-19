ميلان ضد أودينيزي .. إبراهيموفيتش يُحقق رقمًا استثنائيًّا

المواطن - مروة نبيل

شارك المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مباراة ميلان ضد أودينيزي، التي أُقيمت اليوم الأحد، ليُحقق رقمًا استثنائيًّا في منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إبراهيموفيتش حقق رقمًا استثنائيًّا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم.

وبات المهاجم السويدي إبراهيموفيتش أسرع لاعب يصل إلى الفوز رقم 150 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، منذ بداية احتساب الفوز بـ3 نقاط ابتداء من موسم 1994/ 1995.

وحقق إبراهيموفيتش الفوز رقم 150 في مباراته رقم 222 في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتفوق على كل من إستيبا كامبياسو الذي حقق هذا الرقم في مواجهته الـ230، ولورينزو إنسيني ومايكون خلال مباراتهم الـ232.

ميلان ضد أودينيزي:

ولعب ميلان ضد أوينيزي اليوم على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونجح النيراتزوري في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أنتي ريبيتش ثنائية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، فيما أحرز ثيو هيرنانديز الهدف الثالث، ونجح في تسجيل هدفي أودينيزي جينز ستريجر لارسن وكيفين لاساجنا.

وبعد مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم، رفع النيراتزوري رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف عند 24 نقطة في المركز الـ14.

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