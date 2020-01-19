ميلان ضد أودينيزي .. الروسونيري يخطف نقاط الفوز بثلاثية مثيرة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم الأحد في الجولة العشرين بالدوري الإيطالي، بفوز الروسونيري بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة أُقيمت على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وبدأ نادي الميلان الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أودينيزي بحثًا عن إحراز الهدف الأول ولكن نادي أودينيزي باغت نجوم الروسونيري بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر اللاعب جينس لارسين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أودينيزي بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد أودينيزي، بحث فريق الروسونيري عن إحراز الهدف الأول فكان له ما أراد عبر اللاعب أنتي ريبيتش الذي سجل الهدف الأول للميلان عند حلول الدقيقة الثامنة والأربعين.

وواصل الروسونيري ضغطه بقوة، حتى تمكن اللاعب ثيو هيرنانديز من إضافة ثاني الأهداف لفريق ميلانو الأحمر بالدقيقة الثانية والسبعين من عمر مباراة ميلان ضد أودينيزي.

ولم يهدأ نادي أودينيزي، حتى تمكن اللاعب كيفين لاسانيا من إحراز هدف التعادل الثاني لفريقه في مباراة ميلان ضد أودينيزي عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين، لتُصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة ميلان ضد أودينيزي في طريقها للتعادل، باغت اللاعب أنتي ريبيتش فريق أودينيزي بإحرازه الهدف الثالث للروسونيري عند حلول الدقيقة الثالثة والتسعين من عمر مباراة ميلان ضد أودينيزي.

وبعد نهاية مباراة ميلان ضد أودينيزي، أصبح رصيد الروسونيري 28 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وقبل إقامة مباراة ميلان ضد أودينيزي، كان الروسونيري تمكن من الفوز في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي على حساب نادي كالياري بثنائية دون رد في لقاء أُقيم يوم السبت 11 يناير الجاري وشهد إحراز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أول أهدافه مع ميلان بعد الانضمام للروسونيري في يناير.

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