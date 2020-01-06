نابولي يسقط ضد إنتر ميلان بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة نابولي ضد إنتر ميلان، التي أُقيمت على ملعب “سان باولو”، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز الإنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نابولي ضد إنتر ميلان:

وبدأت مباراة نابولي ضد إنتر ميلان بشكل سريع من أصحاب الأرض، ولكن بهجمات غير مؤثرة على المرمى، وافتقدت رأسية ميليك وتسديدتي إنسيني وفابيان للدقة، لينجح روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الأول للإنتر عند الدقيقة 14.

وارتبك أصحاب الأرض بعد اهتزاز شباكهم مبكرًا، وضغط لاعبو الإنتر وأطلق جاليارديني كرة قوية أمسكها الحارس، قبل أن يلغي حكم مباراة نابولي ضد إنتر ميلان هدفًا أحرزه كاييخون بداعي التسلل.

وكاد لاورتارو مارتينيز أن يُسجل الهدف الثاني، إلا أن الحارس أبعدها بصعوبة، قبل يرتكب حارس مرمى أصحاب الأرض خطأ ساذجًا، ليستغله لوكاكو وينجح في هز شباكه مجددًا عند الدقيقة 33.

وانتفض فريق الجنوب بحثًا عن تقليص الفارق، وأبعد حارس الإنتر كرة قوية من إنسيني، ورأسية من ميليك، قبل أن ينجح الأخير في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول من مباراة نابولي ضد إنتر ميلان بتأخر الأصحاب الأرض بنتيجة 2/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة نابولي ضد إنتر ميلان استمر أصحاب الأرض في السيطرة على اللعب ولكن بشكل سلبي، قبل أن ينجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 62.

وتراجع أداء الفريق الضيف بعد التقدم بثلاثية وسط محاولات من أصحاب الأرض لهز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة نابولي ضد إنتر ميلان بفوز الإنتر بنتيجة 3/ 1.

وبعد مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في الجولة الـ18، رفع الإنتر رصيده إلى 45 نقطة ليتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع يوفنتوس، فيما تجمد رصيد نابولي عند 24 ليحتل المركز الثامن.

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