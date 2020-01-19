ناديان مستفيدان من انسحاب الأندية الإيرانية آسيويًا

المواطن - محمد سمعه

تصاعدت الأزمة بين الأندية الإيرانية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد قرار الحظر الذي أصدره الاتحاد الآسيوي بمنع الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 من استضافة مباريات على أراضيها بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

الشعور بالظلم وراء الانسحاب

ووفقًا لتقارير صحافية فإن الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 وهي: ” سباهان أصفهان، بيرسيبوليس، شهر خوردو، الاستقلال” قررت الانسحاب من دوري أبطال آسيا بسبب شعورها بالظلم من قرار اتحاد القدم الآسيوي.

وسيكون نادي الكويت الكويتي المستفيد الأول من قرار انسحاب الأندية الإيرانية، حيث كان من المقرر له مواجهة نادي استقلال الإيراني في الأدوار التمهيدية وفي حال الانسحاب، فسيواجه نادي الكويت فريق الريان القطري في الدور التالي.

أما النادي الثاني المستفيد فسيكون فريق الرفاع البحريني، الذي سيتأهل مباشرة للدور التالي في الملحق بدوري أبطال آسيا بعد انسحاب فريق شهر خوردو الإيراني.

يذكر أن نادي النصر يقع في المجموعة الرابعة بـ دوري أبطال آسيا مع أندية “السد القطري، سيباهان أصفهان الإيراني والمتأهل من مباراة الملحق رقم 1″، أما نادي التعاون فيلعب في المجموعة الثالثة مع أندية “الدحيل القطري، الشارقة الإماراتي، بيرسيبوليس الإيراني”.

القرار يُطبق فقط على أندية إيران

وكان الإعلامي وليد الفراج قال: إن قرار الحظر يعني أن أندية إيران ممنوعة من استضافة مباريات في أراضيها في دوري أبطال آسيا، لكنها ستذهب في مباريات الإياب إلى أراضي الفرق الأخرى بصورة طبيعية، وأكد على قوله بأن النصر سيستضيف نادي سيباهان أصفهان في المملكة بصورة طبيعية، لكن مباراة العودة ستُقام بين الفريق الإيراني ونادي النصر في أرض محايدة وليست في إيران لتنفيذ قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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