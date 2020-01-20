نادي أبها يناقش حوكمة الأندية والاتحادات الرياضية

المواطن- حسن عسيري - أبها

أقيم منتدى حوكمة الأندية والاتحادات الرياضية بحضور وكيل إمارة عسير المساعد للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي والذي نظمه نادي أبها في فندق قصر أبها لمدة يوم واحد.

وألقى رئيس نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي كلمة رحب خلالها بالضيوف، وشكر أمير منطقة عسير تركي بن طلال على ما يقدمه للنهوض برياضة المنطقة ولرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على متابعته المستمرة لتطوير الرياضة وموافقته على تنظيم وإقامة المنتدى، كما رحب بالضيوف من خارج المملكة.

وفي كلمته رحب وكيل إمارة عسير المساعد للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي بالضيوف في منطقة عسير مقدمًا شكره للهيئة العامة للرياضة ولنادي أبها على إقامة المنتدى في الحوكمة الذي يستعرض خبرات من سبقونا فيها والاستفادة منهم لكي يتحقق الهدف ويكون هناك تنظيم للعمل الإداري والعمل على أهداف بعيدة المدى.

وناقش المنتدى في جلسته الأولى استراتيجية هيئة الرياضة لحوكمة الأندية السعودية برئاسة عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد العباس وبمشاركة مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز المسعد، ومدير الحوكمة بنادي إيفرتون الإنجليزي بول مكنيولاس وتحدث عن التجربة الإنجليزية في حوكمة الأندية الرياضية في ثلاثة محاور رئيسية كان أولها حماية المنظمة من المخاطر ووضع استراتيجيات وأهداف العمل وتطبيق ذلك بطريقة صحيحة.

وتطرق إلى أهمية الحوكمة ودورها في حماية مصادر قوة الفريق وحماية الموظفين واللاعبين والرؤساء في الفريق، وكذلك تقوية ثقة الجهات الحكومية الداعمة للفريق.

أما السيد جيمس تاكر فقد تحدث عن تعليم الحوكمة للفريق من خلال البرامج التنفيذية وتشمل قرارات الاعتماد الداخلية والجودة والتي لا يتم الحصول على قرارات الاعتماد إلا عن طريق تطبيق معايير محددة من ضمنها إتقان اللغة الإنجليزية والحصول على الموافقة الدولية والذكاء العاطفي.

كما تحدث خلال الجلسة المدير التنفيذي لأكاديمية ورلد الرياضية العالمية جيمس تاكر عن أهمية الحوكمة في التعليم والتدريب بالأندية الرياضية.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها مدير مركز حوكمة الشركات في جامعة الملك خالد الدكتور مريع الهباش تحدث فيها مدير مكتب التدقيق الداخلي بمجلس دبي الرياضي خالد الشيزاوي عن مسرعات وتحديات حوكمة الأندية في المنطقة واستعرض عرضًا مرئيًا عن ذلك.

بدوره تحدث الدكتور مقبل بن جديع عن الحوكمة الرياضية وانعكاساتها على التسويق الرياضي للأندية واستعراض بعض النماذج في التسوق للرياضي وأهميته للأندية وللجمهور وللشركات وكيفية التسويق الرياضي، وقبل نهاية الجلسة شارك الحضور في حوار مفتوح بين المتحدثين والحضور.

من جانبه، كرم رئيس نادي أبها مندوب نادي الفتح وذلك لحصول الفتح على المركز الأول مرتين متتالية في استراتيجيات الحوكمة.

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