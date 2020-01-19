ناشئو الهلال يسقطون بالخسارة أمام لشبونة باللحظات الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

خسر نادي الهلال اليوم الأحد، أمام فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في الجولة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي لفئة الناشئين المقامة في الرياض حاليًا.

وتفوق فريق سبورتينج لشبونة بهدف دون رد سجله اللاعب لونهي بالدقيقة التاسعة والثمانين.

وكانت مباراة الهلال وسبورتينج لشبونة انطلقت في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة.

وانطلقت منذ قليل مباراة النصر وأتلتيكو مدريد الإسباني في ثاني لقاءات اليوم الأحد.

وستكون المباراة الثالثة بين فريقي زينيت الروسي وفيتورول الروماني في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب إعداد القادة في الرياض.

أما المباراة الرابعة فسوف تكون بين فريقي جينيك البلجيكي والنجم الأحمر الصربي في تمام الثامنة والنصف مساءً.

وستكون ” القناة الرياضية السعودية” هي الناقلة لمباريات بطولة كأس القادة السعودي.

نهاية المباراة | الهلال 0 : 1 سبورتنغ لشبونه#كأس_القادة_للناشئين pic.twitter.com/Mm6evlDal2 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2020

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